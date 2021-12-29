Мошенники выманили 28,5 тысяч рублей у жителя Никольского района, который хотел вызвать проститутку

27-летний житель Никольского района стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что хотел вызвать проститутку и нашёл для этого соответствующий сайт в интернете. Позвонив по телефону, указанному на ресурсе, пострадавший узнал, что для встречи с понравившейся дамой ему нужно перевести отправить на указанный ей счёт 28 500 рублей в качестве предоплаты. Молодой человек выполнил требование, но к нему никто не приехал.

Ещё одной пострадавшей от мошеннических действий стала 59-летняя жительница Верховажского района.

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный и предложил дополнительно подзаработать на инвестировании денежных средств на биржевой платформе. При минимальных вложениях женщине пообещали большой доход. Поверив неизвестным, заявительница перевела на указанный счет 400 тысяч рублей, но дополнительной прибыли так и не получила», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за минувшие сутки полицейские зарегистрировали девять заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила больше миллиона рублей.