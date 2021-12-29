В Вологодской области разыграют 195 призов среди привитых от COVID граждан

29.12.2021 [Общество]

Завтра, 30 декабря, в Вологодской области состоится розыгрыш призов для молодых граждан, которые привились от коронавируса в течение последнего месяца, зарегистрировались и подали заявку в автоматизированную систему «Молодежь России».

Как рассказали в молодежном центре «Содружество», всего в розыгрыше примут участие чуть больше 2000 вологжан в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых разыграют 195 призов.

В списке призов — 30 смартфонов Apple, гарнитура, беспроводные наушники, умные и портативные колонки, сертификаты на посещение аквапарка Центра Y.E.S., а также путевки на родину Деда Мороза.

Розыгрыш пройдет в 10:00 в прямом эфире в группе «Вологодская область».

Любопытно, что аналогичный конкурс среди своих студентов проводит Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова. Главный приз университетского розыгрыша — поездка в Арктику.

Тэги: розыгрыш, призы, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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