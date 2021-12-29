Раненую сову из Вологды отправили на лечение в Москву

29.12.2021 [Общество]

Сову со сломанным подобрала вологжанка Дина Мишенцева. Вечером 26 декабря она гуляла с собакой в районе Белозерского шоссе в Вологде. Собака нашла сову, которая сидела в сугробе и не могла улететь. 

Диана взяла сову домой и стала искать специалистов, которые могли бы ее вылечить. Через волонтеров общества защиты животных «Велес» удалось найти координаты орнитологов череповецкого Дарвинского заповедника.

По словам Дианы, сейчас птицу отвезли на лечение в Москву, чтобы потом снова выпустить ее в лес.

Видео Дины Мишенцевой, опубликованное в сообществе "ВЕЛЕС" Общество защиты животных г. Вологда

Тэги: сова, птицы, зоозащитники

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
Непривитых от коронавируса сотрудников вологодского драмтеатра отстранили от работы без сохранения зарплаты
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области количество выздоровевших от COVID за сутки в полтора раза больше заболевших
Мошенники выманили 28,5 тысяч рублей у жителя Никольского района, который хотел вызвать проститутку
В Вологодской области разыграют 195 призов среди привитых от COVID граждан
Раненую сову из Вологды отправили на лечение в Москву
Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на международных соревнованиях по плаванию
Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега
22 человека были эвакуированы из детского сада во время пожара в Сокольском районе
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6978
0
29.12.2021 [БлогоVO]

Я взял свой телескоп и постарался отыскать Джеймса Уэбба на небе

140
0
28.12.2021 [Обзор Прессы]

Какую опасность таят радиоактивные отходы

359
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика