Раненую сову из Вологды отправили на лечение в Москву

Сову со сломанным подобрала вологжанка Дина Мишенцева. Вечером 26 декабря она гуляла с собакой в районе Белозерского шоссе в Вологде. Собака нашла сову, которая сидела в сугробе и не могла улететь.

Диана взяла сову домой и стала искать специалистов, которые могли бы ее вылечить. Через волонтеров общества защиты животных «Велес» удалось найти координаты орнитологов череповецкого Дарвинского заповедника.

По словам Дианы, сейчас птицу отвезли на лечение в Москву, чтобы потом снова выпустить ее в лес.