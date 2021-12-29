Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега

29.12.2021 [Общество]

Нарушения качества очистки дорог от снега в Череповецком районе — это системная проблема. Так заявил руководитель Центра управления регионом Алексей Иванов. Осенью в районе были проблемы с грейдированием, а зимой с расчисткой от снега.

- Пользователи соцсетей также замечали, что контракты на содержание дорог заключаются не вовремя, например, контракт на зимнее содержание дорог в 2021 году был заключен только 1 декабря, — рассказал Алексей Иванов.

Вопрос рассмотрели на оперативном совещании губернатора Вологодской области. В итоге с 20 по 28 декабря число сообщений по этой теме сократилось. За этот период получено 49 вопросов по уборке территорий от снега. Власти Череповецкого района оперативно публиковали в официальных аккаунтах посты с хештегом #ЧистимДороги и информировали население о проделанной работе, — сообщает GorodChe.

К примеру, жительница деревни Нова Зоя Денисова 27 декабря в паблике регионального департамента дорожного хозяйства написала, что в их деревне по дорогам по-прежнему не проехать:

"Полный беспредел по очистке снега. Череповецкий район, Ирдоматское сельское поселение, д. Нова. Более 30 улиц в деревне. Почти 2 недели не было техники. Снегопады идут каждый день, трактора и грейдера нет, чистят только дорогу регионального значения, где ходит автобус".

Уже на следующий день власти сообщили, что дороги прочистили. Также после сообщений были отправлены два грейдера и МТЗ, чтобы убрать снег с дороги между деревнями Дора и Текутово Воскресенского сельсовета.

Тэги: дороги, уборка снега, обращения граждан

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