22 человека были эвакуированы из детского сада во время пожара в Сокольском районе

29.12.2021 [Происшествия]

Пожар в детском саду села Биряково Сокольского района случился накануне днем. По информации областного управления МЧС, возгорание произошло в музыкальном зале. 22 человека, в том числе 17 детей вышли из здания до прибытия пожарных подразделений. Также до прибытия огнеборцев работники детского сада самостоятельно ликвидировали очаг возгорания.

— Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Огнём повреждены внутренняя отделка стены и потолка над обогревателями, а также изоляция электрической проводки двух обогревателей, — рассказали в региональном управлении МЧС.

В качестве основной причины ЧП пожарные называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.  

Тэги: пожар, детские сады

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