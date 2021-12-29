Главный тренер ХК «Северсталь» назвал расхлябанной игру команды с чеховским «Витязем»

29.12.2021 [Спорт]

Вслед за победой над казанским «Ак Барсом» череповецкая «Северсталь» накануне принимала подмосковный «Витязь», который на тот момент замыкал турнирную таблицу Западной конференции. Череповчане подошли к матчу в «расхлябанном» состояние, за что и были наказаны двумя пропущенными шайбами уже в первом периоде.

Во втором периоде «Северсталь» сменила вратаря, и при счёте 0:2 Дмитрий Шугаев встал в ворота вместо Владислава Подъяпольского.

«Сталевары», играющие в этот вечер в ретро-форме, только во второй трети матча заиграли активней и смогли отыграть одну шайбу. Ошибкой гостей перед своими воротами воспользовался Кирилл Пилипенко и сделал счёт 1:2. В заключительной двадцатиминутке гол Йоонаса Няттинена позволил сравнятся. Но как только счёт стал 2:2, череповчане вновь успокоились, а игроки «Витязя», наоборот, начали играть активней.

Впрочем, добиться желаемого для себя результата в основное время матча никому не удалось. В овертайме активность гостей принесла им победу со счетом 2:3.

— Эмоции переполняют. Просто жалко и обидно, когда обыгрываешь «Магнитку», «Салават», ЦСКА, СКА, и теряешь очки в таких играх. Когда просто такая расхлябанность в начале игры, потом неимоверные усилия, чтобы переломить игру. Миллион моментов был, чтобы выиграть, — сказал после встречи главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане после этого поражения остаются на 5 месте Западной конференции, но снизу их уже подпирают и «Локомотив», и «Спартак», которым сегодня играть между собой. Сами хоккеисты «Северстали» завтра, в последнем матче 2021 года, принимают московское «Динамо».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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