Четверо жителей Череповца задержаны при попытке украсть фонарный столб

28.12.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали четверых местных жителей, подозреваемых в покушении на кражу фонарного столба.

Инцидент произошёл на территории базы на улице Стройиндустрии. Подозреваемых заметили охранники, когда те спиливали опору.

«В ходе расследования уголовного дела злоумышленники пояснили следователю, что они заприметили световую опору уже давно. Взяв бензорез, подозреваемые принялись спиливать конструкцию, но не успели довести свой преступный умысел до конца, так как их заметили работники базы. Со слов злоумышленников украденное имущество они хотели сдать в металлолом, а деньги поделить», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, столб

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