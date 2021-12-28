Налоговые льготы малому и среднему бизнесу продолжать выплачивать в 2022 году

28.12.2021 [Экономика]

В Вологодской области малый и средний бизнес продолжит получать льготы в 2022 году. Такое решение принято сегодня депутатами регионального ЗСО. Как рассказал председатель Заксобрания области Андрей Луценко, речь, в частности, идет о налоге на имущество организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Ставки по нему были заморожены еще в 2017 году: для городов и административных центров это 1%, для сельской местности — 0,4% от кадастровой стоимости. Кроме того, в три раза снизилась ставка налога для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения: 5% — по системе доходы минус расходы, 2% — на доходы.

— В первую очередь это касается тех организаций, которые попали под коронавирусные ограничения. Это 25 видов деятельности, в том числе из сфер культуры, спорта, досуга и общепита, — рассказал Андрей Луценко. — Те же меры поддержки получат организации, которые ранее работали по единому налогу на вмененный доход, а с 2021 году перешли на «упрощенку».

Для этих организаций предусмотрено одно условие: сохранение не менее 90% работников, и уровень средней заработной платы не ниже «минималки» с учетом районного коэффициента.

— Для бюджета эти меры повлекут выпадающие доходы, но сейчас нам важно поддержать бизнес, чтобы предприятия продолжали работать, а люди не потеряли рабочие места, — пояснил Андрей Луценко.

 

Тэги: бизнес, налоговые льготы

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