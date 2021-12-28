В Междуреченском районе обвиняемый в убийстве, который полгода скрывался от следствия в лесу, скончался в больнице

28.12.2021 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд прекратил уголовные дела в отношении 41-летнего местного жителя в связи с его смертью. Мужчину обвиняли в убийстве и неуплате алиментов.

Как NewsVO сообщал ранее, 22 июля 2020 года обвиняемый задушил 54-летнюю знакомую в деревне Крапивино. После он перестал появляться дома и, как выяснилось, больше полугода прятался в замаскированной землянке в лесу. Мужчину задержали и арестовали. Он просил не заключать его под стражу, так как он имеет на иждивении четырёх детей и платит алименты на содержание троих из них. По факту же он не оказывал им помощь с июля 2020 года, так как скрывался в лесу.

19 сентября 2021 года обвиняемый скончался в медучреждении ФСИН.

«В судебном заседании законный представитель умершего подсудимого — его мать заявила о согласии с прекращением уголовных дел в отношении сына по нереабилитирующему обстоятельству», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Защитник и гособвинитель не возражали. При таких обстоятельствах уголовные дела были прекращены. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Тэги: убийство, алименты, прекращение уголовного дела

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