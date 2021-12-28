Пьяный житель Череповца устроил дебош в вологодском супермаркете

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего череповчанина, устроившего дебош в супермаркете на улице Зосимовской.

«Гражданин взял товар и на кассовой зоне зашел к продавцу за кассу. Женщина сделала замечание ему, но мужчина не спешил уходить из рабочей зоны кассира. Охранник также потребовал гражданина покинуть кассу, однако тот стал вести себя агрессивно, оскорблять всех окружающих и нанес несколько ударов охраннику», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.