Пьяный житель Череповца устроил дебош в вологодском супермаркете

28.12.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего череповчанина, устроившего дебош в супермаркете на улице Зосимовской.

«Гражданин взял товар и на кассовой зоне зашел к продавцу за кассу. Женщина сделала замечание ему, но мужчина не спешил уходить из рабочей зоны кассира. Охранник также потребовал гражданина покинуть кассу, однако тот стал вести себя агрессивно, оскорблять всех окружающих и нанес несколько ударов охраннику», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанный пояснил, что просто хотел помочь кассиру побыстрее пробить товар. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: дебошир, супермаркет, Росгвардия

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