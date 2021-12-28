66% россиян не определились, в какой компании будут встречать Новый год

Зимняя погода, короткие дни и вероятность встретить Новый год в одиночестве сильно влияют на настроение людей, у которых нет второй половинки. Это особое время, которое начинается примерно с середины ноября, на западе называют cuffing season. Насколько влияет подобное особое время на настроения россиян, выяснили Mamba и Viber.

Совместный предновогодний опрос провели Приложение для знакомств Mamba и мессенджер Viber. Россиян спрашивали о планах на новогодние праздники, а также испытывают ли они чувство одиночества, если есть вероятность встречи Нового года без пары. Кроме того, опрошенные рассказали, где планируют провести новогодние каникулы.

Хотя до главного зимнего праздника остаются считанные дни, больше половины респондентов (66%) не определились с компанией для встречи Нового года. Мало того, 22% опрошенных такая ситуация абсолютно устраивает, и они заявили о готовности встретить праздник в одиночестве.

Респонденты также пояснили, что особый сезон, именуемый cuffing season, на их настроение никак не влияет. 63% не испытывают страданий от отсутствия пары. Лишь 10% опрошенных испытывают чувство одиночества и тревожность, а 17% пояснили, что лишь немного озабочены, понимая, что встречать Новый год им придется в пустой квартире.

Чуть больше половины (54%) заявили, что отмечать праздник будут с родными, хотя пары у них пока нет. Еще 19% выразили надежду встретить Новый год вместе со второй половинкой, 16% — с друзьями. Лишь 1% новогоднюю ночь планирует отметить с коллегами. В то же время больше половины опрошенных отметили, что компания их полностью устраивает.

Также больше половины респондентов на вопрос «Готовы ли вы найти компанию для встречи Нового года на сайте знакомств», ответили «да» или «скорее да».

В новогодние путешествия планируют отправиться 35% опрошенных. При этом только 2% заявили, что проведут каникулы за рубежом. Российские регионы для отдыха выбрали 8%, а 25% еще не определились с тем, куда конкретно отправятся в путешествие. Остальные респонденты (65%) новогодние праздники намерены провести дома.

В исследовании приняли участие 8765 россиян. Многие из них используют приложение Мамба для поиска пары.

O Mamba

Mamba — крупнейшая онлайн-площадка для новых знакомств в России, где зарегистрировано более 60 млн человек. Сервис учитывает все тренды индустрии онлайн-знакомств и предоставляет возможность мультиформатного поиска пары. Здесь есть гибкий поиск, свайп-механика, прямые эфиры, функции «Теги», «Люди рядом», «Бриллианты» и многое другое. Ежедневно на Mamba знакомится 3 млн человек, а ежемесячно регистрируется 1 млн новых анкет.

О Rakuten Viber

Viber — приложение для звонков и обмена сообщениями, позволяющее людям оставаться на связи, кем бы они ни были и где бы ни находились.

Наши пользователи по всему миру отправляют друг другу бесплатные текстовые сообщения, совершают видеозвонки, общаются в групповых чатах, взаимодействуют с любимыми брендами и знаменитостями, а также следят за их обновлениями. Мы гарантируем пользователям нашего приложения свободу и безопасность общения.

Viber является частью Rakuten Inc., мирового лидера в сфере электронной коммерции и финансовых услуг. Приложение выступает официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона», а также официальным приложением для звонков и обмена мгновенными сообщениями баскетбольного клуба Golden State Warriors.