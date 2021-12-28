Более 500 представителей оперативных служб Вологды будут работать в новогодние праздники

28.12.2021 [Общество]

Обеспечение безопасности жителей областной столицы во время новогодних каникул стало основной темой заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В течение праздничных дней представители оперативных служб будут работать в круглосуточном режиме.

- Режим функционирования повышенной готовности в Вологде вводится с 00:00 30 декабря до 00:00 11 января. Обеспечивать порядок в городе в новогодние праздники в сутки будут 530 представителей оперативных служб и 230 единиц техники. Акцент делается на пожарную безопасность, надежную работу системы энерго-, тепло- и водоснабжения города, — рассказал заместитель начальник административного департамента городской администрации Алексей Никитин.

В 2021 году наблюдается рост числа пожаров на 24%. Среди основных причин — неосторожное обращение с огнем (63%) и аварийная работа электроприборов (18%). Специалисты также напоминают волжанам о необходимости 30 декабря перед уходом с работы проверить, чтобы вся техника была выключена на период новогодних праздников.

Также в праздничные дни, по информации пресс-службы городской администрации, ежедневно будут работать дежурные бригады аварийно-диспетчерской службы МУП «Вологдагорводоканала» и АО «Вологдагортеплосети».  

Администрация города напоминает телефоны экстренных служб: единый номер экстренных служб — 112, телефон оперативного дежурного ЕДДС Вологды 72-45-00, телефон помощника оперативного дежурного ЕДДС Вологды 72-35-53, телефон диспетчера аварийно-спасательной службы Вологды 20-10-41.

Тэги: дежурство, новогодняя ночь, экстренные службы

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