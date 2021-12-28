Суд взыскал с жителя Сокола больше 4 миллионов рублей за хищение полезных ископаемых

28.12.2021 [Происшествия]

В Соколе суд вынес приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в хищении полезных ископаемых.

По материалам дела, в 2019 году подсудимый купил в Сокольском районе участок сельхозназначения, с которого добывал песчано-гравийную смесь (ПГС). При этом он мог добывать ископаемые только для личных нужд, а не для продажи. Сумма ущерба составила больше двух миллионов рублей.

Кроме того, со второго участка, которым обвиняемый владел с 2015 года, мужчина тоже добывал песчано-гравийную смесь, которую после продавал. Сумма ущерба в этом случае составила больше двух с половиной миллионов рублей.

Подсудимый не признал вину и сказал, что добывал ПГС для личных нужд, однако суд, рассмотрев доказательства, пришёл к выводу о его виновности.

«В ходе ОРМ установлено, что ПГС добывалась экскаваторами, загружалась в большегрузную технику и вывозилось на производственную площадку, где материал сортировали и вывозили для реализации частным лицам и организациям», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По совокупности преступлений осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Его также обязали возместить 4 079 918 рублей ущерба, причинённого региональному департаменту природных ресурсов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: ископаемые, кража, уголовное дело, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря

Похожие новости

В Вологодской области собираются искать песок для производства стекла

В Вологодской области специалисты будут вести поисковые работы на стекольные пески в Вытегорском районе

2014
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд взыскал с жителя Сокола больше 4 миллионов рублей за хищение полезных ископаемых
Выставка кружев Марии Медковой работает в Вологде
В Вологде раскрыли серию угонов
В Вологодской области за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID
Жительница Череповца фиктивно прописала в своей квартире восемь иностранцев
Вологжанин Михаил Суриков заявил о завершении спортивной карьеры
В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6910
0
28.12.2021 [БлогоVO]

Инвалид II группы попросил материальную помощь. Выдали 400 рублей

251
0
28.12.2021 [Обзор Прессы]

Многодетную семью в Вологде переселили в аварийное жилье

228
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика