Суд взыскал с жителя Сокола больше 4 миллионов рублей за хищение полезных ископаемых

В Соколе суд вынес приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в хищении полезных ископаемых.

По материалам дела, в 2019 году подсудимый купил в Сокольском районе участок сельхозназначения, с которого добывал песчано-гравийную смесь (ПГС). При этом он мог добывать ископаемые только для личных нужд, а не для продажи. Сумма ущерба составила больше двух миллионов рублей.

Кроме того, со второго участка, которым обвиняемый владел с 2015 года, мужчина тоже добывал песчано-гравийную смесь, которую после продавал. Сумма ущерба в этом случае составила больше двух с половиной миллионов рублей.

Подсудимый не признал вину и сказал, что добывал ПГС для личных нужд, однако суд, рассмотрев доказательства, пришёл к выводу о его виновности.

«В ходе ОРМ установлено, что ПГС добывалась экскаваторами, загружалась в большегрузную технику и вывозилось на производственную площадку, где материал сортировали и вывозили для реализации частным лицам и организациям», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По совокупности преступлений осуждённому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Его также обязали возместить 4 079 918 рублей ущерба, причинённого региональному департаменту природных ресурсов. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.