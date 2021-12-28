Выставка кружев Марии Медковой работает в Вологде

28.12.2021 [Культура]

Выставка «Кружевное замышление Марии Медковой» работает в Вологде в Центре ремесел.

Мария Чеславовна Медкова — мастер народных художественных промыслов Вологодской области по кружевоплетению, художник по кружеву, руководитель Студий кружевоплетения Центра народной культуры Вологодской области, победитель множества конкурсов профессионального мастерства.

На выставке представлены более 60 работ. Автором всех работ является сама мастер. Удивительно завораживающие работы выполнены руками Марии Медковой, участниками детской студии кружевоплетения, взрослыми участниками студии «Кружевные узоры», студентами и преподавателями Губернаторского колледжа народных промыслов.

По словам Марии Медковой, вологодские кружева отличаются северными мотивами.

– При создании кружев в первую очередь мы опираемся на традиции вологодского кружевоплетения. У нас часто можно встретить зимние узоры, – говорит Мария Чеславовна.

Посетить выставку можно до 30 января в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

График работы Центра ремесел в каникулы можно уточнить по телефонам: 8 (8172) 34-33-30, 33-94-92.

Возрастных ограничений нет. Посещение мероприятия возможно при наличии QR-кода.

Разговор с Марией Медковой о вологодском кружеве и о выставке «Кружевное замышление» на сайте Палата ремесел.

Тэги: кружева, мастера, народные промыслы

ТОП НЕДЕЛИ

Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
В Вологде нашли потерявшегося подростка
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза
В тоннеле улицы Конева останется двухполосное движение
Жители Вожегодского района в соцсетях рассказывают подробности пожара с гибелью двух девочек
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Вологде полиция ищет пропавшего подростка
Две маленькие девочки погибли во время пожара в Вожеге 24 декабря

Похожие новости

Арт-объект из 848 кружевных звёзд откроют в Вологде

Работы нескольких сотен кружевниц из девяти стран можно будет увидеть в колокольне Софийского собора

887
0

Участникам фестиваля кружева, который в Вологде отменили из-за пандемии, предложили провести выставку онлайн

Мастерицам предлагается с 15 по 18 июля разместить на своей странице ВКонтакте фото и описания работ с хэштегами #ВыставкаПрезентацияВологда #VitaLace2021

881
0

Кружевницы из 9 стран мира и 34 регионов России приедут в Вологду на Международный фестиваль кружева

Более 600 кружевниц уже подали заявки на участие в мероприятии

1166
0

Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде

В нем принимают участие мастера из России, Австралии, Бельгии, Германии, Польши, Словении, Эстонии, Италии, Чехия и Хорватии

3339
0

Новые экспонаты появились в вологодском Музее кружева

Подарок  -  изящные рубашечки с кружевной отделкой  - преподнесла представительница швейцарской делегации, Катрин Чацки

2174
0

На фестиваль кружева в Вологду приедут специалисты из ЮАР

Фестиваль «Vita Lace» пройдет в Вологде 26-28 июня.

1713
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд взыскал с жителя Сокола больше 4 миллионов рублей за хищение полезных ископаемых
Выставка кружев Марии Медковой работает в Вологде
В Вологде раскрыли серию угонов
В Вологодской области за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID
Жительница Череповца фиктивно прописала в своей квартире восемь иностранцев
Вологжанин Михаил Суриков заявил о завершении спортивной карьеры
В Вологде служебная собака по кличке Центавр помогла найти потерявшегося школьника
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6910
0
28.12.2021 [БлогоVO]

Инвалид II группы попросил материальную помощь. Выдали 400 рублей

250
0
28.12.2021 [Обзор Прессы]

Многодетную семью в Вологде переселили в аварийное жилье

228
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика