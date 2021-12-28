Выставка кружев Марии Медковой работает в Вологде

Выставка «Кружевное замышление Марии Медковой» работает в Вологде в Центре ремесел.

Мария Чеславовна Медкова — мастер народных художественных промыслов Вологодской области по кружевоплетению, художник по кружеву, руководитель Студий кружевоплетения Центра народной культуры Вологодской области, победитель множества конкурсов профессионального мастерства.

На выставке представлены более 60 работ. Автором всех работ является сама мастер. Удивительно завораживающие работы выполнены руками Марии Медковой, участниками детской студии кружевоплетения, взрослыми участниками студии «Кружевные узоры», студентами и преподавателями Губернаторского колледжа народных промыслов.

По словам Марии Медковой, вологодские кружева отличаются северными мотивами.

– При создании кружев в первую очередь мы опираемся на традиции вологодского кружевоплетения. У нас часто можно встретить зимние узоры, – говорит Мария Чеславовна.

Посетить выставку можно до 30 января в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

График работы Центра ремесел в каникулы можно уточнить по телефонам: 8 (8172) 34-33-30, 33-94-92.

Возрастных ограничений нет. Посещение мероприятия возможно при наличии QR-кода.