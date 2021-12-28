В Вологде раскрыли серию угонов

28.12.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли серию угонов.

Один из потерпевших рассказал, что его ВАЗ-2115 пропал из двора дома на улице Архангельской. Позже полицейские получили ещё два аналогичных заявления об угонах.

Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый вологжанин, который, как выяснилось, скрывался в республике Татарстан. Его задержали.

«По словам задержанного, он просто воспользовался беспечностью владельцев авто — все машины оказались незапертыми, а ключи были в замке зажигания. Вдоволь накатавшись по улицам города, он бросал машины во дворах», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Из одного автомобиля подозреваемый украл набор инструментов, который собирался продать, но не успел.

По фактам кражи и угонов возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: угон, кража, уголовное дело

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