В Вологде раскрыли серию угонов

В Вологде полицейские раскрыли серию угонов.

Один из потерпевших рассказал, что его ВАЗ-2115 пропал из двора дома на улице Архангельской. Позже полицейские получили ещё два аналогичных заявления об угонах.

Подозреваемым оказался 22-летний ранее судимый вологжанин, который, как выяснилось, скрывался в республике Татарстан. Его задержали.

«По словам задержанного, он просто воспользовался беспечностью владельцев авто — все машины оказались незапертыми, а ключи были в замке зажигания. Вдоволь накатавшись по улицам города, он бросал машины во дворах», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Из одного автомобиля подозреваемый украл набор инструментов, который собирался продать, но не успел.

По фактам кражи и угонов возбуждены уголовные дела. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.