В Вологодской области за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 239 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 21 922 заболевших.

При этом в Вологодской области 346 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 28 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 99 388 пациентам. Большая часть из них — 90 135 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 935 человек.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.