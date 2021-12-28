В Вологодской области за минувшие сутки 11 человек скончались от COVID

28.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 239 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 21 922 заболевших.

При этом в Вологодской области 346 человек выздоровело, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 28 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 99 388 пациентам. Большая часть из них — 90 135 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 935 человек.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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