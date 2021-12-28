Жительница Череповца фиктивно прописала в своей квартире восемь иностранцев

В Череповце полицейские выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

28-летняя хозяйка квартиры на улице Краснодонцев за восемь дней зарегистрировала в своём жилье восемь иностранцев. За каждую регистрацию она брала плату в пять тысяч рублей и всего смогла выручить 40 тысяч рублей.

«Также было установлено, что иностранные граждане были зарегистрированы на жилплощади без фактического предоставления им места жительства», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до трёх лет лишения свободы.