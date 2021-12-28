Выставка живописи Михаила Приемышева открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля

Выставка живописи вологодского художника и архитектора Михаила Приемышева «Части целого» открылась в Юго-Западной башне Вологодского кремля.

Сейчас автор работает под коротким именем Миша Приём. Он создает свой уникальный стиль, используя различные техники каллиграфии и абстрактной живописи.

Художника вдохновляют цикличность природы и уникальность локальных ландшафтов. Его картины всегда ищут точки соприкосновения с местом, и автор сознательно соединяет штрихи и цвета с текстурами контекста.

– Миша Приём часто говорит о диалоге и переплетающихся мыслях в цифровом шуме повседневности. Поэтому в его многослойных работах можно найти цитаты городов, природы и человеческих поступков как части одного целого, – говорится в анонсе мероприятия.

Большинство работ автора рождаются в путешествиях. Так, например, в Нью-Йорке на колористику повлияли скалы и небоскребы Централ Парка, в Стамбуле - разговоры и пестрота рынков, в Сочи - молчаливая галька моря, на Алтае - слоистые горы, а в Вологде - застывшие листья подо льдом у Прилуцкого монастыря.

Посетить выставку можно до 27 января. Возрастных ограничений нет. Вход при наличии QR-кода.