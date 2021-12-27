Вологодскому губернатору вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»

В Екатерининском зале Кремля сегодня вручили орден «За заслуги перед Отечеством IV степени» вологодскому губернатору Олегу Кувшинникову. Награда вручена заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

- Эта награда, прежде всего, высочайшая оценка президентом России вклада всей Вологодской области в социально-экономическое развитие страны. Хочу сказать слова огромной благодарности всем моим землякам за самоотверженность, трудолюбие, любовь к малой родине и, конечно же, поддержку, — подчеркнул глава региона.

На посту губернатора Вологодской области Олег Кувшинников работает уже 10 лет. Как сообщает пресс-служба губернатора области, среди главных итогов — диверсификация экономики, открытость власти, реформа системы госуправления, реализация десятков проектов и программ для повышения качества жизни вологжан.

За это время более, чем в 3 раза выросли доходы региона, по объему государственного долга Вологодчина поднялась с 81 на 20 позицию в стране, в 2 раза увеличился объем промышленного производства, регион избавился от коммерческих кредитов и т. д. С 2012 года отремонтировано 4,5 тысячи километров федеральных, региональных и местных дорог. Благодаря инвестициям в отрасль, с 2011 года доля дорог Вологодчины в нормативном состоянии увеличилась в 6 раз.

Только в уходящем 2021 году в области завершено строительство и ремонт 178 объектов, запущенных в рамках градостроительных советов.