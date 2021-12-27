В больницах Вологодской области закрывают часть ковидных коек

27.12.2021 [Общество]

С 27 декабря пульмонологическое отделение в терапевтическом корпусе медсанчасти «Северсталь» начало работать по профилю. В соответствии с приказом департамента здравоохранения в медсанчасти койки для приема и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией сокращены.

Стационар был перепрофилирован в один из восьми ковидных госпиталей в октябре, когда наблюдались пиковые уровни заболеваемости. За это время, как сообщает пресс-служба правительства области, лечение в нем прошли более 850 человек, 150 из них — в отделении реанимации.

- В медсанчасти проведена дезинфекция и санитарная обработка помещений. С 27 декабря отделение начало работу в штатном режиме, — отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Стабилизация ситуации с коронавирусом позволяет нам вернуть часть коечного фонда к прежнему режиму работы для оказания плановой медицинской помощи.

С января аналогичные изменения произойдут в городской больнице № 1. Здесь откроют 60 профильных коек для пациентов с кардиологическими заболеваниями и заболеваниями легких. В дальнейшем в стационаре планируется открыть еще 60 кардиологических коек. При сохранении стабильной эпидситуации с нового года власти намерены продлить возобновление работы профильных коек.

Тэги: коронавирус, инфекция

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