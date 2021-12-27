Жителя Москвы будут судить за содействие совершению самоубийства вологжанки

27.12.2021 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в содействии совершению самоубийства и краже.

По материалам дела, в ноябре 2020 года мужчина познакомился в интернете с жительницей Вологды. В ходе общения они договорились совместно уйти из жизни.

«Для этого он приехал в Вологду, привез с собой необходимые для совершения самоубийства средства. В последующем, находясь в съемной квартире, мужчина сделал все от него зависящее для причинения смерти себе и своей знакомой, однако, почувствовав ухудшение самочувствия, отказался от задуманного и покинул место преступления. Девушка скончалась», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Заметив, что девушка умерла, обвиняемый украл её сотовый телефон и скрылся.

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Тэги: кража, самоубийство, уголовное дело, прокуратура

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