Жителя Москвы будут судить за содействие совершению самоубийства вологжанки

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы, обвиняемого в содействии совершению самоубийства и краже.

По материалам дела, в ноябре 2020 года мужчина познакомился в интернете с жительницей Вологды. В ходе общения они договорились совместно уйти из жизни.

«Для этого он приехал в Вологду, привез с собой необходимые для совершения самоубийства средства. В последующем, находясь в съемной квартире, мужчина сделал все от него зависящее для причинения смерти себе и своей знакомой, однако, почувствовав ухудшение самочувствия, отказался от задуманного и покинул место преступления. Девушка скончалась», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Заметив, что девушка умерла, обвиняемый украл её сотовый телефон и скрылся.

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.