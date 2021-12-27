Выставка картин путешественника Федора Конюхова открылась в Череповце

27.12.2021 [Культура]

Выставка картин известного российского путешественника Федора Конюхова открылась в Выставочном зале в Череповце. Вход на мероприятие бесплатный, по QR-кодам.

– Самый известный российский путешественник современности прославился не только своими экспедициями, но и талантом живописца. Федор Конюхов – автор более трёх тысяч картин, участник российских и международных выставок. Вдохновение для написания работ он находит в своих странствиях среди полярных льдов, океанских волн и горных вершин. Все свои впечатления, эмоции, переживания и открытия он, переосмыслив, выплеснул яркими красками на полотна, – рассказывает мэр Череповца Вадим Германов.

Посетить выставку можно до 24 января по адресу: Череповец, Юбилейная, 36 с 10:00 до 18:00, выходной день – понедельник. 

Сообщается, что в дни работы выставки в 12:00 и 15:00 для посетителей будут проводить бесплатные экскурсии.

Дополнительную информацию можно узнать в Череповецком музейном объединении по телефону: (8202) 51-85-11.

Тэги: выставка, художник, Конюхов

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