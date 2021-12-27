Жительница Великого Устюга обещала взорвать отдел полиции, чтобы напугать участкового

27.12.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге суд вынес приговор 48-летней местной жительнице, признанной виновной в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в отделе полиции.

По материалам дела, утром 7 сентября 2021 года подсудимая сообщила, что взорвёт бомбу в здании районного ОМВД. В ходе проверки информация не подтвердилась.

Женщина признала вину и рассказала, что в тот день сотрудник полиции, по сообщению соседки, забрал сожителя женщины и обещал применить к нему физическую силу.

«Будучи недовольной сложившейся ситуацией, она набрала 02 и сказала, что придет в отдел МВД и взорвет бомбу, если ее сожителя не отпустят домой или в отношении него применят насилие. Она понимала, что сообщает ложные сведения, так как бомбы у нее не было, что-либо взрывать она не собиралась. Она хотела напугать участкового, чтобы тот не бил сожителя», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённой назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: телефонный террорист, приговор

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