Череповецкая конькобежка взяла два золота всероссийских соревнований

27.12.2021 [Спорт]

Череповецкая спортсменка Евгения Лаленкова выиграла две золотые медали на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Памяти Б. И. Шавырина», которые проходят в подмосковной Коломне. В них участвуют 100 лучших конькобежцев России из 26 регионов. Среди участников соревнований — члены сборной команды России.

Всероссийские соревнования «Памяти Б. И. Шавырина» значимыми для российского конькобежного спорта. Они посвящены памяти нашего знаменитого советского конструктора миномётного и реактивного вооружения Бориса Шавырина, который положил начало конькобежному спорту в Коломне.

Череповецкая спортсменка Евгения Лаленкова в первый день соревнований быстрее всех была на дистанции 1500 метров. Сегодня Евгения взяла золото на дистанции 3000 метров.

Еще один череповецкий спортсмен Артем Арефьев на дистанции 500 метров уступил всего 0,07 секунды бронзовому призеру и в итоге стал четвертым.

Тэги: конькобежный спорт, золото

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