В Череповце под припаркованной машиной нашли гранату

Участники официального фан-клуба "Алисы" просят откликнуться зрителей концерта группы "Алиса" в Череповце. Они хотят найти очевидцев, чтобы помочь избитому Алексею. А Константин Дементьев из Санкт-Петербурга предлагает подумать не только о жестоком поведении сотрудников ОМОНа, но и о реакции зрителей.