В Череповце под припаркованной машиной нашли гранату

В Череповце сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали предмет, похожий на боеприпас.
Во дворе дома № 133 на проспекте Победы под одной из припаркованных машин местные жители нашли гранату «лимонку». Территорию вокруг автомобили оцепили.
«Осмотрев находку, взрывотехники установили, что обнаруженным предметом является страйкбольная граната, конструктивно схожая с ручной гранатой Ф1», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.
Находку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.