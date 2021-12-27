В Череповце под припаркованной машиной нашли гранату

27.12.2021 [Происшествия]

В Череповце сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали предмет, похожий на боеприпас.

Во дворе дома № 133 на проспекте Победы под одной из припаркованных машин местные жители нашли гранату «лимонку». Территорию вокруг автомобили оцепили.

«Осмотрев находку, взрывотехники установили, что обнаруженным предметом является страйкбольная граната, конструктивно схожая с ручной гранатой Ф1», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Находку передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: ОМОН, боеприпасы, граната

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