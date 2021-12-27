В Вологде в новогоднюю ночь общественный транспорт сделают бесплатным

27.12.2021 [Общество]

В Вологде в новогоднюю ночь проехать на общественном транспорте можно будет бесплатно. Об этом рассказал мэр города Сергей Воропанов в понедельник, во время прямого эфира.

В Вологде, по словам градоначальника, оставят шесть основных маршрутов, чтобы горожане смогли добраться в центр из любого микрорайона.

«У жителей нашего города стало традицией встречать бой курантов у новогодних елок, в том числе на площади Революции и в других микрорайонах, и, конечно, жители нашего города поедут друг к другу в гости, поэтому приняли решение пустить в новогоднюю ночь с 0.30 до 5 часов утра бесплатный общественный транспорт», — рассказал Сергей Воропанов.

Автобусы будут ходить по маршрутам «Лоста — ВоГУ», «Дальняя — Больничный комплекс», «Лукьяново — Центр», «ВПЗ — Центр», «Южный микрорайон — Архангельская», а также «Прилуки — Центр».

На каждом маршруте будет курсировать по одному автобусу. Подробное расписание движения общественного транспорта появится во вторник, 28 декабря.      

Тэги: общественный транспорт, новый год

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