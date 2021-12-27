Жителю Кириллова мошенники прислали пакет с картошкой вместо игровой приставки

50-летний житель Кириллова стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что его 14-летний сын нашёл в интернете объявление о продаже игровой приставки и решил приобрести её, заказав доставку. В посылке вместо приставки оказался пакет с картошкой. Сумма ущерба составила 17 530 рублей.

От мошеннических действий также пострадала 50-летняя жительница Череповца.

«Женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на её имя кредит. Для сохранения своих сбережений необходимо снять все свои накопления и перевести на безопасные резервные счета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В общей сложности пострадавшая перевела на указанные злоумышленниками счета больше 915 тысяч рублей.

Полицейские напоминают, что при совершении переводов и оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.