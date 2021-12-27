В Вологодской области 251 человек заболел COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 251 случай коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 23 210 заболевших.

При этом в Вологодской области 331 человек выздоровел, одиннадцать человек умерли. Такая статистика 27 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 99 149 пациентам. Большая часть из них — 89 789 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 2 924 человека.

Вологодская область остается на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.