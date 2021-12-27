Череповецкие волейболистки не оставили шансов московскому «Лучу»

Четыре победы на двоих одержали череповецкие команды «Северянка» и «Смена» в седьмом туре чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «А».

Заключительный тур в этом году прошел в Череповце с 23 по 26 декабря. В город металлургов приехал московский «Луч», которому предстояло провести четыре матча за четыре дня. Три первых игры завершились со счётом 3:0. С таким результатом «Северянка» дважды обыграла «Луч».

«Смена» также была сильнее московской команды в первой встрече. Самой упорной получилась последняя игра тура, в которой накануне только на тай-брейке «Смена» смогла сломить сопротивление соперниц из Москвы — 15:13 и 3:2 в матче.

После семи туров «Северянка» лидирует в турнирной таблице, имея 23 победы и 1 поражение. «Смена» занимает четвертую строчку, имея отрицательный баланс побед и поражений 11/13. Следующий тур пройдёт уже после Нового года с 13 по 16 января. В Екатеринбурге череповецким командам предстоит сыграть с местной «Уралочкой-2 УфГЭУ» и «Уфимочкой-УГНТУ» из Уфы.