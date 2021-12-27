ЦБ будет контролировать все денежные переводы физических лиц

27.12.2021 [Экономика]

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между гражданами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях - от физлица физлицу, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Об этом сегодня пишет РБК.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года.

Основная цель введения новых форм отчетности — оптимизировать представления данных банками и получать актуальную информацию о платежных услугах, сообщил РБК представитель ЦБ. Использоваться они будут для анализа рынка, а также для формирования статистических показателей.

Как следует из документа, в отчет должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

- с карты на карту;

- со счета на счет;

- с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно;

- со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно;

- платежи через Систему быстрых платежей;

- трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

- переводы денежных средств без открытия счета, в том числе через платежные терминалы платежных агентов;

- переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

- переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму переведенных средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т. д.

По данным ЦБ, за девять месяцев 2021 года граждане перевели друг другу с помощью карт около 42,5 трлн руб., совершив почти 8,5 млрд транзакций. Основную долю на рынке карточных переводов занимает Сбербанк.

 

Тэги: денежные переводы, Банк России

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