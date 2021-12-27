Департамент природных ресурсов забыл определить границы водоохранной зоны реки Ягорбы

Границы водоохранной зоны реки Ягорбы, впадающей в Шекснинский русловый участок Рыбинского водохранилища, определены только после вмешательства Череповецкой природоохранной прокуратуры.
— В ходе проверки исполнения водного законодательства Череповецкая межрайонная природоохранная прокуратура установила, что департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области не определены границы водоохранной зоны реки Ягорбы, что может повлечь нарушение режима использования зон с особыми условиями, — пояснили в природоохранной прокуратуре.
Решением суда требования прокурора были удовлетворены.
Для исполнения решения суда были заключены контракты, работы по которым в настоящее время выполнены.
— Границы водоохранной зоны, береговой, прибрежной защитной полос реки Ягорбы общей протяженностью 40 км установлены. Сведения о зонах с особыми условиями использования внесены в государственный водный реестр, — рассказали в надзорном ведомстве.