Водитель внедорожника пострадал в ДТП с грузовиком в Вологодском районе

26.12.2021 [Происшествия]

Внедорожник влетел под грузовик в Вологодском районе. Авария произошла накануне на дороге «Подъезд к поселку Федотово».

По предварительной информации ГИБДД, 48-летний водитель «Митсубиси Аутлендер» не справился с управлением машины, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где внедорожник влетел под колеса грузового Вольво.

— В результате ДТП пострадал водитель Мицубиси, в тяжелом состоянии он был доставлен в медучреждение Вологды, — пояснили в региональном УМВД.

Обстоятельства аварии выясняются.

 

Тэги: ДТП, пострадавшие

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