270 случаев коронавируса выявлен за сутки в Вологодской области

26.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 270 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 23 721 заболевшем.

При этом в Вологодской области 350 человек выздоровело, десять умерли. Такая статистика 26 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 98 898 пациентам. Большая часть из них — 89 458 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 2 913 человек.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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