Хоккеисты «Северстали» впервые с 2012 года переиграли казанский«Ак Барс»

26.12.2021 [Спорт]

Накануне на «Татнефть Арене» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» принимал череповецкую «Северсталь». «Сталевары» открыли счёт уже на пятой минуте матча. В середине первого периода Егор Морозов увеличил преимущество «сталеваров» до двух шайб. Сократить отставание хозяева могли уже спустя три минуты, но после видеопросмотра шайба не была засчитана. Отметим, что всего в матче было три таких гола у «Ак Барса», которые отменили после видеоповтора.

Забить по всем правилам казанцы смогли в начале второго периода, когда нападающий казанского клуба Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание команды. Спустя пять минут Владислав Кодола вновь увеличил преимущество «желто-черных» до двух шайб 3:1, но ещё до второго перерыва хозяева смогли отыграться.

Счёт 3:3 держался до пятой минуты овертайма, когда Давид Думбадзе вновь вывел череповчан вперёд — 4:3, принеся победу «Северстали» в Казани впервые за девять лет, а также прервав пятиматчевую проигрышную серию.

— Мы очень долго держались, рекорды ставили. Провал у любой команды получается, он никуда от нас не делся. Пять поражений подряд, хоть они и были с минимальными счетами, кроме последней игры. Они всё равно на психологию поддавливали. Я рад, что сегодня мы победили. Это очень важная победа для нас в плане психологии. Тяжёлая игра с обилием голевых моментов. В обороне мы могли сыграть и получше — «Ак Барс» есть «Ак Барс», — сказал после матча главный тренер «Северстали», Андрей Разин.

Череповчане этим матчем завершили выездную серию и возвращаются домой, чтобы 28 декабря принять подольский «Витязь».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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