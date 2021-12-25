281 случай коронавируса выявлен за сутки в Вологодской области

25.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 281 случай коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 24 946 заболевших.

При этом в Вологодской области 378 человек выздоровело, двенадцать умерли. Такая статистика 25 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 98 628 пациентам. Большая часть из них — 89 108 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 2 903 человека.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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