281 случай коронавируса выявлен за сутки в Вологодской области

За минувшие сутки в Вологодской области выявлен 281 случай коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 24 946 заболевших.

При этом в Вологодской области 378 человек выздоровело, двенадцать умерли. Такая статистика 25 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 98 628 пациентам. Большая часть из них — 89 108 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 2 903 человека.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.