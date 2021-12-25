«Лада» влетела под лесовоз в Сокольском районе. Водитель погиб

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате ДТП, которое случилось накануне около половины шестого вечера в трех километрах от Сокола. По информации ГИБДД, на трассе «Южный подъезд к городу Сокол» водитель автомобиля ВАЗ-2113, который двигался в направлении шоссе М-8 «Москва — Архангельск» не справился с управлением и в результате машину вынесло на встречную полосу, по которой ехал лесовоз Скания.

— В результате ДТП водитель легковушки получил смертельную травму, а два его пассажира, личности которых в настоящее время устанавливаются, с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение, — рассказали в региональном УМВД.

Обстоятельства аварии уточняются.