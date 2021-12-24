Выставка натюрмортов Валентины Шапкиной открылась в Вологде

24.12.2021 [Культура]

Юбилейная выставка вологодской художницы Валентины Шапкиной «Натюрморт. Магия жанра» открылась в Шаламовском доме в Вологде. 

Валентина Никитична Шапкина, уроженка Белгородской области, живет и работает в Вологде с 1968 года. Училась в Загорском художественно-промышленном училище игрушки, более 30 лет работала главным художником Вологодской фабрики игрушек.

– Создавая мир натюрморта, художник говорит не только о красоте природы, но и о самом мире, то удивительно близком, то недосягаемо далеком. Как опытный мастер этого жанра, Шапкина знает особенности и тонкости выбранной натуры, ей интересен процесс погружения в мир предметов, процесс, открывающий тайну взаимодействия мира человека и природы. Казалось бы, в знакомых темах цветочных или фруктовых мотивов Валентина Шапкина позволяет нам то погрузится в атмосферу истории самого жанра, то, заглянув в свою память, пережить глубоко личностные воспоминания, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 20 февраля в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергей Орлова, 15 с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Вход на мероприятие — по QR-кодам.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: выставка, художники

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