В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей

24.12.2021 [Происшествия]

В Вологде полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии пресекли незаконную торговлю контрафактными табачными изделиями и алкоголем.

Подозреваемый — индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей овощей и фруктов. Мужчина арендовал несколько помещений на территории оптовой базы.

— Здесь, по соседству с помидорами, картофелем и арбузами, он устроил склад нелегально завезенного из Ленинградской области алкоголя и табачных изделий. Несмотря на отсутствие на пачках и бутылках предусмотренной законодательством Российской Федерации маркировки, торговля шла бойко», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Изъято 27 тысяч пачек сигарет и больше 26 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости на общую сумму больше 8,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства деяния устанавливаются.

Тэги: контрафакт, алкоголь, сигареты, предприниматель, уголовное дело
Видео пресс-службы областного УМВД

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