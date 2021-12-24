Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену

Житель Вологды поблагодарил полицейского Дмитрия Куваева за помощь в спасении супруги.

В благодарственном письме мужчина рассказал, что, вернувшись с работы, увидел жену на полу в луже крови. За некоторое время до этого женщина перенесла полостную операцию.

«Позвонив в скорую, он узнал, что неотложка прибудет не быстро. Вологжанин отнес супругу в машину и повез в медицинское учреждение. Так как в вечернее время дороги областного центра были загружены, поездка затягивалась. На счету была каждая минута. На улице Горького водитель увидел патрульный автомобиль и обратился за помощью к полицейским», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Женщину перенесли в патрульный автомобиль и отвезли в больницу. Куваев помог мужчине донести супругу в приёмное отделение, а после вернулся на маршрут патрулирования. Пострадавшей была оказана своевременная помощь.