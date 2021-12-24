Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену

24.12.2021 [Происшествия]

Житель Вологды поблагодарил полицейского Дмитрия Куваева за помощь в спасении супруги.

В благодарственном письме мужчина рассказал, что, вернувшись с работы, увидел жену на полу в луже крови. За некоторое время до этого женщина перенесла полостную операцию.

«Позвонив в скорую, он узнал, что неотложка прибудет не быстро. Вологжанин отнес супругу в машину и повез в медицинское учреждение. Так как в вечернее время дороги областного центра были загружены, поездка затягивалась. На счету была каждая минута. На улице Горького водитель увидел патрульный автомобиль и обратился за помощью к полицейским», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Женщину перенесли в патрульный автомобиль и отвезли в больницу. Куваев помог мужчине донести супругу в приёмное отделение, а после вернулся на маршрут патрулирования. Пострадавшей была оказана своевременная помощь.

Тэги: спасли, полицейские, скорая
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза

Похожие новости

В Тотемском районе полицейские спасли ребёнка, который прилип языком к дорожному знаку

Семилетний мальчик лизнул столб, крепко примёрз к металлу и стоял на улице в -27 градусов

1754
0

Пятилетнюю девочку спасли из горящего дома в Соколе

Инцидент произошёл вечером 10 сентября. Ещё два человека — мужчина и женщина — получили ожоги.

3582
0

В Кубенском полицейские спасли пенсионерку и её дочь из горящего дома

Женщины не могли сами выйти на улицу, так как входная дверь уже горела

3663
0

В Нюксенице спасли провалившегося под лед рыбака

Инцидент произошел 7 апреля

1466
0

В Вологде полицейские не дали пьяному мужчине прыгнуть с шестого этажа

Они схватили его за одежду и затащили обратно в квартиру

1226
0

Водителя сгоревшего в Кадуйском районе «Москвича» спасли полицейские

После столкновения со "Шкодой" мужчину зажало между водительским сидением и рулевой колонкой, дверь заблокировалась

 

1227
0

В Усть-Кубинском районе пятеро полицейских спасли провалившегося под лед шестиклассника

В ледяной воде ребенок пробыл не менее 10 минут, от страха не мог говорить и несколько раз уходил с головой под лед

2896
0

В Череповце спасли 17-летнего рыбака, пропавшего на реке Молога

На винт лодки подростка намоталась рыбацкая сеть. Самостоятельно снять ее он не смог

 

2573
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд Великого Устюга зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу
В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
Авария с участием нескольких грузовиков и автомобиля ДПС произошла под Грязовцем
Городской суд Вологды направил на новое расследование дело по факту гибели Сергея Пахолкова
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6637
0
23.12.2021 [БлогоVO]

Призрачная школа в Прилуках

448
0
22.12.2021 [Обзор Прессы]

QR-код раздора

780
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика