В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом

В Верховажском районе столкнулись ВАЗ-21083 и КАМАЗ. Авария произошла на 26 километре автодороги Верховажье — Нижняя Коленьга 24 декабря около 12:15.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 57-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки погиб. Его пассажирка — 18-летняя девушка — в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.