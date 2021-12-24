В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом

24.12.2021 [Происшествия]

В Верховажском районе столкнулись ВАЗ-21083 и КАМАЗ. Авария произошла на 26 километре автодороги Верховажье — Нижняя Коленьга 24 декабря около 12:15.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 57-летнего мужчины.

В результате водитель легковушки погиб. Его пассажирка — 18-летняя девушка — в тяжёлом состоянии доставлена в больницу.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Тэги: авария, гибель человека
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде резко упали продажи квартир
Предложено новое место для строительства Флотского моста в Вологде – створ улицы Турундаевской
Около года будет затруднено движение через тоннель на улице Конева в Вологде
Руководителя ООО «Строительное управление-35» обвиняют в нарушении прав дольщиков
Почти 200 человек было эвакуировано сегодня с территории городского рынка в Вологде
Вологодский городской суд признал бывшего депутата ЗСО Владимира Сверчкова мошенником
В Вологодской области назначили нового руководителя центра занятости населения
Труп 46-летнего мужчины обнаружен на проезжей части в Вашкинском районе Вологодской области
Пожар в цехе по производству мебели произошел ночью в Вологде
Юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза

Похожие новости

В Вологодском районе столкнулись два КАМАЗа

Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу

1440
0

Годовалый ребёнок пострадал в ДТП на трассе в Сокольском районе

Авария произошла 21 декабря около 19:35

1116
0

Администрация Череповецкого района заявляет о полном восстановлении энергоснабжения

Тем временем жители нескольких сельских поселений района намерены писать коллективную жалобу на руководство муниципалитета, оставившее без электричества тысячи людей

934
0

Олег Кувшинников назвал безобразием массовые отключения электроэнергии

Губернатор поручил сформировать программу по обеспечению надежности поставки электричества

1369
0

Второй день без отопления и горячей воды остаются жители нескольких домов в Соколе

Причиной стал прорыв на магистральном трубопроводе

1807
0

Более суток провели без отопления в морозы жильцы одного из домов в Сокольском районе

Районная комиссия по ЧС выезжала на место для решения проблемы

1243
0

Водитель грузовика погиб в ДТП в Череповецком районе

Авария произошла на 152 километре автодороги Вологда — Новая Ладога 3 декабря в 11:45

1617
0

В Шекснинском районе «Фольксваген Поло» съехал в кювет и опрокинулся

Водитель получил травмы

973
0

Восстановление последствий ЧП на Смердомском стекольном заводе завершат раньше запланированного

Об этом на своей страничке рассказал глава Чагодощенского района Александр Косенков

924
0

Крупная авария произошла на Смердомском стекольном заводе в Чагодощенском районе

В администрации района уже создана рабочая группа для оказания поддержки предприятию 

2916
0

Водитель «Жигулей» получил травмы в результате ДТП в Вытегре

Авария произошла накануне вечером на Проспекте Ленина в райцентре

1276
0

Пассажирка «Жигулей» погибла в ДТП под Череповцом

В стоящую на дороге легковушку на полном ходу врезался Фольксваген Транспортер

1295
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Суд Великого Устюга зарегистрировал иск Игоря Мирзоева к Деду Морозу
В Вологде у предпринимателя изъяли контрафактного алкоголя и сигарет на 8,5 миллионов рублей
Не дождавшись приезда скорой, житель Вологды повёз в больницу истекавшую кровью жену
В Верховажском районе водитель «Лады» погиб при столкновении с КАМАЗом
Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря
Авария с участием нескольких грузовиков и автомобиля ДПС произошла под Грязовцем
Городской суд Вологды направил на новое расследование дело по факту гибели Сергея Пахолкова
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

6637
0
23.12.2021 [БлогоVO]

Призрачная школа в Прилуках

448
0
22.12.2021 [Обзор Прессы]

QR-код раздора

780
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика