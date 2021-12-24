Вологодские синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю декабря

Атлантический циклон принес долгожданное потепление в Вологодскую область.

Завтра, 25 декабря, область останется под влияние облачного вихря, ожидаются осадки. Днем в большинстве районов пройдет умеренный снег, температура воздуха составит от -10 до -15 градусов.

В ночь на воскресенье, 26 декабря, в западных и центральных районах осадки начнут ослабевать, температура воздуха понизится до -19 градусов.

С наступлением новой недели на смену циклону придет область повышенного давления с юго-востока, местами пройдет небольшой снег. В понедельник ночные и дневные температуры ожидаются в пределах от -15 до -20 градусов. В последующие дни похолодание продолжится.

Лишь к новогодним праздникам, по предварительным данным вологодского Гидрометцентра, начнется потепление.