Смертность от коронавируса в Вологодской области остается высокой

24.12.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 297 случаев коронавирусной инфекции. В целом по России статистика говорит о 24 703 заболевших. Количество инфицированных продолжает снижаться. 

При этом в Вологодской области 364 человека выздоровело, четырнадцать человек умерли (накануне сообщали о 13 умерших). Такая статистика 24 декабря опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 98 347 пациентам. Большая часть из них — 88 730 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в регионе — 2 891 человек.

Вологодская область держится на 28 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

 

Тэги: коронавирус, инфекция
Сюжет: Пандемия коронавируса

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