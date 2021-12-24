В Череповце грабитель в велосипедном шлеме вынес из ювелирного магазина украшений на 2,5 миллиона рублей

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 45-летнего жителя Ленинградской области, обвиняемого в грабеже.

В июне 2021 года мужчина приехал в город, чтобы ограбить ювелирный магазин в одном из торговых центров.

«Для осуществления своего преступного плана злоумышленник подъехал на велосипеде к торговому центру, замаскировав свое лицо велосипедным шлемом, маской и солнцезащитными очками. Зайдя в ювелирный магазин, мужчина перепрыгнул через витрину и стал складывать в спортивную сумку дорогостоящее имущество. На крики продавца злоумышленник никак не реагировал и молча, собрав достаточное количество ювелирных украшений, спокойно вышел на улицу», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

После злоумышленник сел на велосипед и скрылся. Сумма ущерба составила больше 2,5 миллионов рублей. Некоторое время спустя мужчину задержали в Ленинградской области.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.