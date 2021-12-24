Житель Харовска погиб при взрыве бочки с маслом

33-летний житель Харовска получил смертельные травмы на лесной делянке на территории муниципального образования «Ерцевское» Коношского района Архангельской области.

Как сообщает управление Следственного комитета Архангельской области, мужчина не смог перекачать насосом из металлической бочки остатки замерзшего гидравлического масла и начал разогревать бочку паяльной лампой.

— По предварительным данным, черепно-мозговую травму пострадавший получил в результате разрыва 200-литровой металлической бочки с остатками гидравлического масла, — говорится в сообщении Следкома Архангельской области.

По факту ЧП начата доследственная проверка.