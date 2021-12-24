Житель Харовска погиб при взрыве бочки с маслом

24.12.2021 [Происшествия]

33-летний житель Харовска получил смертельные травмы на лесной делянке на территории муниципального образования «Ерцевское» Коношского района Архангельской области.

Как сообщает управление Следственного комитета Архангельской области, мужчина не смог перекачать насосом из металлической бочки остатки замерзшего гидравлического масла и начал разогревать бочку паяльной лампой.

— По предварительным данным, черепно-мозговую травму пострадавший получил в результате разрыва 200-литровой металлической бочки с остатками гидравлического масла, — говорится в сообщении Следкома Архангельской области.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

— Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на предприятии и по результатам проверки принять процессуальное решение, — сообщает управление СК.

 

Тэги: производственная травма, гибель рабочего
фото: СУ СК России по Архангельской области

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