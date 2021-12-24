В Вологде полиция ищет пропавшего подростка

Сотрудники первого отдела полиции Вологды устанавливают местонахождение 12-летнего Сергея Комарова. Вчера днем мальчик ушел из дома по адресу: город Вологда, улица Конева, д. 2 «а» и до настоящего времени не вернулся. Последний раз ребенка видели около 22:00 на улице Архангельской.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения. Был одет в шапку желтого цвета, темно-зелёную куртку с капюшоном, синие штаны, чёрные сапоги, верх у обуви камуфляжного цвета, портфель чёрного цвета с рисунком футбольного мяча.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении мальчика, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-31-14, 76-30-14 или «02».