Череповецкая «Северсталь» с разгромным счетом проиграла челябинскому «Трактору»

После игры с лидером Восточной конференции — магнитогорским «Металлургом», в котором череповчане уступили в овертайме 3:4, «сталеварам» предстояло сразится в Челябинске с местным «Трактором». Эта команда сейчас на второй позиции не только на «Востоке», но и в сводной турнирной таблице всей Континентальной хоккейной лиги.

Хозяева забросили первую шайбу на 12-й минуте матча. Счёт 1:0 продержался до начала второго периода, когда череповчанин Кирилл Пилипенко с передачи Йоонаса Наттинена смог реализовать большинство и сравнять его. Но в дальнейшем забивали только игроки «Трактора». Челябинцы в течение 11 минут трижды поразили ворота Владислава Подъяпольского и при счёте 1:4 тренерский штаб «Северстали» заменил Подъяпольского на Дмитрия Шугаева.

Но и ему вскоре пришлось покинуть последний «рубеж обороны». В конце второго периода череповчане получили право играть в численном большинстве. Тренерский штаб «Северстали» решился заменить вратаря шестым полевым игроком, чтобы в формате 6×4 сократить отставание. Однако выиграть вбрасывание не удалось и шайба хозяев в пустые ворота череповчан подвела итог сорока минут игры — 1:5.

В третьем периоде была заброшена только одна шайба. «Тракторист» Игорь Исаев за две минуты до конца основного времени матча подвел итог поражения череповчан — 1:6, которое стало для «желто-черных» пятым кряду. В этих пяти последних матчах хоккеисты «Северстали» смогли набрать только два очка.

«Обычно в таких случаях говорят: у одной команды сегодня всё получалось, у другой — ничего не получалось. У нас получалось многое, но именно обыграть вратаря — никак. Я считаю, что сегодня и по моментам выиграли, и по движению были, по крайней мере, не хуже. Но реализация, мягко говоря, ужасная», — сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане, ещё недавно занимавшие 3-4 место Западной конференции, после серии неудач спустились на 6-е место. В следующем матче «сталевары» сыграют с «Ак Барсом». Игра пройдёт в Казани в субботу.