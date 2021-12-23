Депутаты вологодской Гордумы приняли бюджет города на 2022-2024 годы

Депутаты вологодской городской Думы утвердили проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Главный финансовый документ областной столицы поддержан единогласно представителями разных депутатских объединений.

В 2022 году объем расходов городской казны запланирован в размере 14,2 млрд рублей. Доходная часть равна 13,8 млрд рублей. При этом практически вдвое выросла федеральная и региональная поддержка, 2/3 доходов составляют межбюджетные субсидии и субвенции.

Бюджет на 2022 год является социально ориентированным. В социальную сферу направлено около половины расходов: полностью заложены средства на содержание бюджетных учреждений, выплату заработной платы, социальные обязательства, поддержку педагогов, медиков и доноров.

Для медицинских работников, помимо льготной ипотеки, с 2022 года предусмотрена дополнительная мера поддержки — компенсация за найм жилья. Такими выплатами уже пользуются педагогические работники, — сообщает пресс-служба городской администрации.

При социальной направленности бюджет Вологды на 2022 год является и бюджетом развития. Сумма на капитальные вложения почти вдвое больше, чем в 2021 году и составляет 4,3 млрд рублей. Практически все крупные инфраструктурные проекты реализуются на федеральные и областные средства.

В бюджете Вологды на 2022 год предусмотрены порядка 780 млн рублей на ремонт и строительство дорог Вологды по разным программам: в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на средства Дорожного фонда, к участкам для многодетных семей. Выделены средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на начало ремонта моста через р. Шограш в створе улицы Конева. На ремонт дворов и благоустройство Затоновского берега будет направлено свыше 250 млн рублей.

Впрочем, в течение 2022 года будут вноситься поправки. Так, предварительно одобрен федеральный инфраструктурный бюджетный кредит по двум направлениям — строительство школы на улицы Сергея Преминина на 1200 мест и приобретение автотранспорта для городских маршрутов.