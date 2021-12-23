В Тотемском районе 16-летнего подростка будут судить за кражу кошелька у водителя автобуса

В Тотемском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, обвиняемого в краже водительских прав и покушении на кражу денег с банковской карты.

По версии следствия, 10 сентября 2021 года подросток во время поездки в пригородном автобусе заметил кошелёк водителя, который лежал рядом с потерпевшим. Предполагая, что внутри находятся деньги, обвиняемый украл кошелёк.

«После того, как юноша вышел из транспортного средства на остановке в г. Тотьма, то обнаружил в кошельке, помимо прочего, банковскую карту, поддерживающую бесконтактную оплату и водительское удостоверение, которое в последующем сжег, уничтожив важный личный документ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Денег на карте не оказалось. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце пассажир междугороднего автобуса украл телефон уснувшего соседа.