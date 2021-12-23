Двоих вологжан осудили за убийство бездомного

23.12.2021 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 19-летнему и 23-летнему местным жителям, признанным виновными в убийстве. Младшего подсудимого также признали виновным в разбое.

По материалам дела, 31 октября 2020 года пьяные подсудимые на улице Можайского поссорились с незнакомым бездомным мужчиной. Тот ушёл вглубь рощи, где бомжи оборудовали стоянку для жилья, а обвиняемые пошли за ним и избили мужчину металлической тростью, и деревянной ножкой от стола. От полученных травм пострадавший скончался в больнице 1 ноября.

«По словам подсудимых, конфликт произошел из-за того, что они отказались угостить потерпевшего сигаретой, а тот стал их оскорблять», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, 2 ноября 2020 года младший обвиняемый встретился со знакомым подростком и во время прогулки по городу, угрожая предметом, похожим на пистолет, несколько раз ударил несовершеннолетнего по голове, отобрал телефон и убежал.

Старшему осуждённому назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, младшему — 13 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: убийство, бездомный, разбой, приговор
фото пресс-службы судов Вологодской области

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