В Вологодском районе столкнулись два КАМАЗа

В Вологодском районе два грузовика КАМАЗ столкнулись на 24 километре автодороги «Обход города Вологды». Авария произошла 23 декабря около 12:10.

По предварительной информации, водитель одного из грузовиков — 48-летний мужчина — в районе посёлка Семёнково выехал на полосу встречного движения из-за заноса. Там он столкнулся со вторым КАМАЗом под управлением 63-летнего водителя.

«В результате ДТП пострадали оба водителя, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение города Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.