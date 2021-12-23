В Вологодском районе столкнулись два КАМАЗа

23.12.2021 [Происшествия]

В Вологодском районе два грузовика КАМАЗ столкнулись на 24 километре автодороги «Обход города Вологды». Авария произошла 23 декабря около 12:10.

По предварительной информации, водитель одного из грузовиков — 48-летний мужчина — в районе посёлка Семёнково выехал на полосу встречного движения из-за заноса. Там он столкнулся со вторым КАМАЗом под управлением 63-летнего водителя.

«В результате ДТП пострадали оба водителя, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение города Вологды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: авария, грузовики
Фото пресс-службы областного УМВД

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